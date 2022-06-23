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Yaşlılık aylığı alanlara kurban bayramı ikramiyesi ödenir mi?

Yaşlılık aylığı alanlara kurban bayramı ikramiyesi ödenir mi?

Kurban bayramı 9 Temmuz-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayram sebebiyle ikramiye alacak olanlar ise ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, bayram ikramiyesi kime ödeniyor, 65 yaş aylığı yani yaşlılık maaşı alanlara 1.100 lira kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

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Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Milyonlarca emekli 1.100 liralık bayram ikramiyesi almak için bekliyor. Kurban bayramı ikramiyelerinin haziran ayının son haftası ya da temmuz ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Peki kurban bayramı ikramiyesi 65 yaş aylığı alanlara, yani yaşlılık maaşı alanlara verilecek mi?

Ramazan bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram öncesinde ise gözler ikramiyelere çevrildi. Yaşlı ve engelli maaşı alanlar ise kendilerine ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye ödenip ödenmediğini araştırıyor. Ramazan ve kurban bayramlarında ikramiyeler engelli aylığı alanlara verilmiyor, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri olanlara ödeniyor. Bayram ikramiyesi alanlar şöyle:

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar


Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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