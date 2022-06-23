Yasemin Yazıcı kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Onur Tuna aşk pozunu paylaştı

Son olarak Son Yaz dizisinde Naz karakterine hayat veren güzel oyuncu Yasemin Yazıcı, oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Pozlarını sosyal medyasından paylaşan Onur Tuna'nın sevgilisi Yasemin Yazıcı merak edildi. Peki kimdir Yasemin Yazıcı, yaşı kaç, hangi dizilerde rol aldı?

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Mahkum dizisinde Savcı Fırat Bulut'u oynayan yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi Yasemin Yazıcı oldu. Geçtiğimiz ocak ayında oyuncu Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandıran Onur Tuna, yeni bir aşka yelken açtı. Son olarak Son Yaz dizisinde rol alan Yasemin Yazıcı 24 yaşında. Peki Onur Tuna'nın sevgilisi kimdir, oynadığı diğer diziler hangisi?

8 Eylül 1997’de İstanbul’da doğan Yasemin Yazıcı, Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve vokal eğitimi de aldı. Okul yıllarında Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde, “Kral Oidipus”, “Antigone”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, “Lysistrata”, “Faust (vol. I)”, “Hugo Sistemi” ve “Ayrılma” adlı oyunlarla sahneye çıktı.

2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)'ta yine oyunculuk üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise İstanbul Film Akademi'de Ezel Akay, Deniz Ölmez gibi alanının usta isimlerinin eğitim verdiği "Pratik Oyunculuk Atölyesi" sertifika programına katıldı.

Yasemin Yazıcı "Son Yaz" dizisinde Naz karakteriyle ekranda oldu.