İBB'den otopark ve çekici ücretlerine zam! Sınırlı kullanım biletlere de yeni ayar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugünkü toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine, yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerine yüzde 28 ila yüzde 42,9 arasında değişen oranlarda zam yapılması kararı alındı.

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UKOME toplantısında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün otopark kira gideri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderlerinin artması nedeniyle masrafların karşılanamaz hale geldiğini ifade ederek, buna ilişkin ek ücret artışı talebinde bulunduğu açıklandı.

Teklifte yüzde 28 ile yüzde 42,9 oranında değişen artış istendi. Söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Park yasağı 250 TL'ye çıktı

Buna göre, park yasağı halinde 175 lira olan çekme ücreti 250 liraya, özel taşıma halinde 5 kilometreye kadar çekme ücreti 190 lirada 250 liraya, 9,50 liralık kilometre ücreti de 12 liraya çıkarıldı.

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 5 liradan 6,50 liraya, motosikletler için 10 lira olan ücretin 13 liraya, otomobiller için 23 lira olan ücretin 30 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 25 lira olan ücretin 32 liraya, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi için 40 lira olan ücretin 52 liraya, iş makineleri, römorklar için 60 lira olan ücretin 78 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Adakart ücretlerinde indirim yapıldı

Adalar Kaymakamlığı'ndan gelen talep üzerine Adakart sahibi kişilere (Adalar ilçesinde ikamet eden veya çalıştığını resmi yazı ve SGK kaydıyla belgelendiren kişiler) Adalar Deniz Hatlarında (İstanbul Deniz Otobüsleri İDO, Şehir Hatları ve Özel Deniz Motorları) 4 Limit yerine 2 Limit uygulanması teklifi de toplantıda teklif edildi.

Teklif oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan, Adalar'daki elektrikli araçların süre uzatımı teklifi de oylandı. Teklifte, Adalar ilçesinde toplu ulaşıma hizmet vermesi için 60 adet 3+1 tescilli araç alındığı ve hizmete başlandığı belirtildi. Söz konusu teklif de süre uzatımı 6 aya indirilerek kabul edildi.

Sınırlı kullanımlı biletlerin fiyatlarıda değişiklik

Toplantıda, Sınırlı Kullanımlı Biletlerin (SKB) bilet alımı sonrası bozuk para olarak 1 lira para üstü verdiği belirtildi.

Son dönemde bozuk para basım maliyetinin artması ve darphanenin bozuk para basmaması dolayısıyla 1 lira sıkıntısı oluştuğu belirtilen teklifte, otomatlara yeterli seviyede 1 lira takviyesi yapılamadığından SKB bilet ücretlerinin revize edilmesi istendi.

Oy birliği ile kabul edilen teklife göre, tek geçişlik bilet 15 lira, iki geçişlik bilet 25 lira olarak aynı kalırken, üç geçişlik bilet 32 liradan 35 liraya çıkarıldı. Beş geçişlik bilet 49 liradan 45 liraya indirilirken, 10 geçişlik bilet ise 88 liradan 90 liraya yükseldi.