Kalp ve kanser hastalarına kritik uyarı! Faydası yok, riski artırıyor

Uzmanlar, 'kalp hastalıklarını veya kanseri önlemek için E vitamini veya beta karoten almayın' diyor.

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Kanser veya kardiyovasküler hastalıkları önleme umuduyla beta karoten veya E vitamini takviyesi alınmasının hiçbir faydası olmadığı belirten uzmanlar, tam tersine bu vitaminlerin sağlık problemleri riskini artırabileceğini savunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF) tarafından yapılan araştırmaya göre, E vitamini için koruyucu bir etki ve beta karoten (vitaminin öncüsü) için güçlü bir kanıt bulamadılar.

Aksine bu takviyeleri düzenli olarak almanın kardiyovasküler hastalık ve kanser riskini artırabileceğine dair bazı delillere ulaştılar.

E vitaminin faydası yok

2014'ten bu yana yayınlanan düzinelerce yeni araştırmanın 84'ünü analiz eden USPSTF, "beta karoten takviyesinin zararlarının, kardiyovasküler hastalık veya kanserin önlenmesi için yararlarından daha ağır bastığını" buldu. Ayrıca, E vitamini almanın hiçbir "net faydası" olmadığını da belirledi. Northwestern Medicine'den araştırmacılar tarafından yayınlanan bir raporda ise takviyelerin genel halk için etkili bir şekilde “boşa harcanan para” olduğu dile getirildi. Bu takviyelerin milyar dolarlık reklamlarla her derde deva algısı oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, egzersiz veya daha dengeli beslenme gibi insanların sağlığını iyileştirme ihtimali daha yüksek olan faaliyetlerden potansiyel olarak uzaklaşmaya yol açtığını öne sürdü.

Hamilelere öneriliyor

Takviyeden kesinlikle yararlanan belirli gruplar olduğunu hatırlatan uzmanlar; hamilelik sırasında doğum öncesi vitaminler önerildiğini, ayrıca birçok kişinin D vitamini kullandığını kaydetti.