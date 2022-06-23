BIST 2.576
DOLAR 17,36
EURO 18,28
ALTIN 1.023,48
HABER /  SAĞLIK

Kalp ve kanser hastalarına kritik uyarı! Faydası yok, riski artırıyor

Kalp ve kanser hastalarına kritik uyarı! Faydası yok, riski artırıyor

Uzmanlar, 'kalp hastalıklarını veya kanseri önlemek için E vitamini veya beta karoten almayın' diyor.

Abone ol

Kanser veya kardiyovasküler hastalıkları önleme umuduyla beta karoten veya E vitamini takviyesi alınmasının hiçbir faydası olmadığı belirten uzmanlar, tam tersine bu vitaminlerin sağlık problemleri riskini artırabileceğini savunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF) tarafından yapılan araştırmaya göre, E vitamini için koruyucu bir etki ve beta karoten (vitaminin öncüsü) için güçlü bir kanıt bulamadılar.

Aksine bu takviyeleri düzenli olarak almanın kardiyovasküler hastalık ve kanser riskini artırabileceğine dair bazı delillere ulaştılar.

E vitaminin faydası yok
2014'ten bu yana yayınlanan düzinelerce yeni araştırmanın 84'ünü analiz eden USPSTF, "beta karoten takviyesinin zararlarının, kardiyovasküler hastalık veya kanserin önlenmesi için yararlarından daha ağır bastığını" buldu. Ayrıca, E vitamini almanın hiçbir "net faydası" olmadığını da belirledi. Northwestern Medicine'den araştırmacılar tarafından yayınlanan bir raporda ise takviyelerin genel halk için etkili bir şekilde “boşa harcanan para” olduğu dile getirildi. Bu takviyelerin milyar dolarlık reklamlarla her derde deva algısı oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, egzersiz veya daha dengeli beslenme gibi insanların sağlığını iyileştirme ihtimali daha yüksek olan faaliyetlerden potansiyel olarak uzaklaşmaya yol açtığını öne sürdü.

Hamilelere öneriliyor
Takviyeden kesinlikle yararlanan belirli gruplar olduğunu hatırlatan uzmanlar; hamilelik sırasında doğum öncesi vitaminler önerildiğini, ayrıca birçok kişinin D vitamini kullandığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen kaçarken yakalandı
Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen kaçarken yakalandı
Nakşibendi ne demek Nakşibendilik nedir kurucusu kimdir? Nakşibendi tarikatı
Nakşibendi ne demek Nakşibendilik nedir kurucusu kimdir? Nakşibendi tarikatı
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde döken kişinin ifadesi pes dedirtti
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde döken kişinin ifadesi pes dedirtti
Evini satıp roketler için fünye üretti
Evini satıp roketler için fünye üretti
Resmi Gazete'de yayınlandı! 10 bin liranın altındaki borçlar...
Resmi Gazete'de yayınlandı! 10 bin liranın altındaki borçlar...
Benzine beklenen indirim geldi motorinde de indirim bekleniyor
Benzine beklenen indirim geldi motorinde de indirim bekleniyor
Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında anketler ne diyor?
Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında anketler ne diyor?
Türkiye'ye düşen Rus İHA'sında ürküten iddia! Rusya Türkiye'yi mi test ediyor! Zaafiyetimiz ortaya çıktı
Türkiye'ye düşen Rus İHA'sında ürküten iddia! Rusya Türkiye'yi mi test ediyor! Zaafiyetimiz ortaya çıktı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı Resmi Gazete'de yeni karar
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı Resmi Gazete'de yeni karar
İlber Ortaylı'dan Maliye Bakanı Nureddin Nebati için olay sözler
İlber Ortaylı'dan Maliye Bakanı Nureddin Nebati için olay sözler