BIST 2.574
DOLAR 17,33
EURO 18,33
ALTIN 1.025,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da aday sürücü polise alkollü yakalandı

Tekirdağ'da aday sürücü polise alkollü yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerine alkollü yakalanan aday sürücü hem ceza yedi hem de sürücü işlemleri iptal edildi.

Abone ol

TEKİRDAĞ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri alkollü şahıslara göz açtırmıyor.

Cemaliye Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde durdurulan aracın sürücüsünün aday sürücü olduğu belirlendi. Trafik polisi tarafından kontrolleri yapılan sürücü O.B.Ş.'nin 0.81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1823 lira para cezası kesilirken aday sürücü işlemleri de iptal edildi.

Polis ekipleri alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Yüzde 40 artış bekleniyor
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Yüzde 40 artış bekleniyor
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman'ın görüşmesi sonrası ortak bildiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman'ın görüşmesi sonrası ortak bildiri
Fenerbahçe hazırlık maçında Shkupi'yi geçemedi
Fenerbahçe hazırlık maçında Shkupi'yi geçemedi
Foreign Policy'den çarpıcı analiz: Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var
Foreign Policy'den çarpıcı analiz: Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var
Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti
Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti
Mustafa Destici'den sert açıklama: Bir an önce terör örgütünün partisi kapatılmalı
Mustafa Destici'den sert açıklama: Bir an önce terör örgütünün partisi kapatılmalı
Bakan Soylu'yu kameradan izleyen İBB çalışanının işine son verildi
Bakan Soylu'yu kameradan izleyen İBB çalışanının işine son verildi
Mustafa Sarıgül'den tezkere çıkışı! CHP hayır demişti
Mustafa Sarıgül'den tezkere çıkışı! CHP hayır demişti
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: 3 katına çıkaracağız
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: 3 katına çıkaracağız