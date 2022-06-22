Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Yüzde 40 artış bekleniyor

Numan Kurtulmuş asgari ücretlilere, "Temmuz ayıyla birlikte çalışanlarımızın hayat kalitesini artıracak bir dokunuş yapılacak. Bu dokunuşun yüzde 40 seviyelerinde olacağını düşünüyorum."

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Artan enflasyonla birlikte Temmuz ayında asgari ücretliler için ara zam formülü için AK Parti çalışma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da asgari ücret artışı konusunu TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşerek zam için yeşil ışık yakmıştı.

Müjde ise bugun Numan Kurtulmuş'tan geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Haber Türk kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu yaz itibariyle rahatlama hissedeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dar ve orta gelirli vatandaşların alım gücünü yükseltmek için ilgili tüm kurumların çalıştığını belirterek, "Bu yaz aylarıyla birlikte rahatlama hissedeceğimiz anlaşılıyor." dedi.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ciddi bir enflasyon söz konusu"

"İlk olarak döviz piyasalarında olağanüstü hareketliliğin belli bir seyre girmesini sağlayabilmek. Bu anlamda aşırı sert oynamaların kaybolmakta olduğunu görüyoruz. Ciddi bir enflasyon söz konusu. İkinci alan da enflasyonun bir şekilde dizginlenebilmesinin temin edilmesi.

"Yüzde 40 civarında bir artış bekleniyor"

Bunun için ilgili kurumlarımız tüm mesailerini veriyorlar. Vatandaşlarımız da hayat pahalılığına maruz kalıyor. Vatandaşımızın gelir seviyesinin artırılması için çalışılıyor. Önümüzde güncel konulardan biri de Temmuz ayıyla birlikte emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım güçlerini daha yukarı çıkmak için yüzde 40'lara yakın bir dokunuş burada gerçekleştirilecek. Asgari ücretlilerle ilgili bir dokunuşun yapılabilmesi." ifadelerini kullandı.