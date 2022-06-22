BIST 2.574
DOLAR 17,35
EURO 18,34
ALTIN 1.024,83
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'dan Roma'nın yıldızına kiralama teklifi

Galatasaray'dan Roma'nın yıldızına kiralama teklifi

Galatasaray'ın yeni teknik patronu Okan Buruk, Roma'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un alınması istedi. Galatasaray yönetimi aceleci davranmadan Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Abone ol

Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray’ın radarına sürpriz bir isim takıldı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un alınması istedi.

İtalyan ekibinin geçen yıl 18 milyon avro ödeyerek renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 40 maçta görev alırken 5 gol, 6 asist üretti. Sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Özbek futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon avro.

Kadrosunda Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne gibi önemli golcüler bulunan Galatasaray yönetimi aceleci davranmadan Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sri Lanka Başbakanı ülkesinin iflas ettiğini açıkladı
Sri Lanka Başbakanı ülkesinin iflas ettiğini açıkladı
Yunanistan'ın eski savunma bakanından Türkiye itirafı: Batı için bizden daha önemliler
Yunanistan'ın eski savunma bakanından Türkiye itirafı: Batı için bizden daha önemliler
Abdülhamid Han korkusu! Güney Kıbrıs güvenlik konseyini topladı
Abdülhamid Han korkusu! Güney Kıbrıs güvenlik konseyini topladı
Bakan Süleyman Soylu talimat verdi! 81 il valiliğine uyarı mesajı gönderildi
Bakan Süleyman Soylu talimat verdi! 81 il valiliğine uyarı mesajı gönderildi
Sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi
Sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi
Kanada'dan Myanmar için 288,3 milyon dolar yardım
Kanada'dan Myanmar için 288,3 milyon dolar yardım
Başakşehir iki futbolcu ile yollarını ayırdı
Başakşehir iki futbolcu ile yollarını ayırdı
Yıllar önce ortadan kalkan virüs geri döndü! Kanalizasyonda çocuk felci!
Yıllar önce ortadan kalkan virüs geri döndü! Kanalizasyonda çocuk felci!
ABD'de benzin fiyatları rekor kırdı Joe Biden özel şirketlere mektup yazdı
ABD'de benzin fiyatları rekor kırdı Joe Biden özel şirketlere mektup yazdı
Bakan Yanık'tan 'Pınar Gültekin davası' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'Pınar Gültekin davası' açıklaması