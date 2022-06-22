Galatasaray'dan Roma'nın yıldızına kiralama teklifi

Galatasaray'ın yeni teknik patronu Okan Buruk, Roma'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un alınması istedi. Galatasaray yönetimi aceleci davranmadan Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

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Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray’ın radarına sürpriz bir isim takıldı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un alınması istedi.

İtalyan ekibinin geçen yıl 18 milyon avro ödeyerek renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 40 maçta görev alırken 5 gol, 6 asist üretti. Sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Özbek futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon avro.

Kadrosunda Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne gibi önemli golcüler bulunan Galatasaray yönetimi aceleci davranmadan Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.