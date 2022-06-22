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Bakan Yanık'tan 'Pınar Gültekin davası' açıklaması

Bakan Yanık'tan 'Pınar Gültekin davası' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davasının Bakanlık olarak istinafa taşınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" UYGULANMIŞTI

Muğla'da Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise önceki gün Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıl hapis, ‘cinayete yardım etmek’ ve ‘suç delillerini gizlemek’ iddiasıyla yargılanan kardeşi, annesi, babası, eski eşi ve ortağı 5 kişiye ise beraat verdi.

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