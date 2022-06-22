Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağının inişine izin verilmedi! Marmaris'e başka yoldan gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da katılacağı açılışı programı sonrası Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine gideceği açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın yangın bölgesi olan Dalaman'a inişine "dolu olduğu" gerekçesiyle izin verilmedi.

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Aydın Tekstil Park’ın açılışı dolayısıyla Aydın’a gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılıştan sonra Marmaris’teki yangın bölgesine gideceği açıklanmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na iniş yapmak, ardından yangın bölgesine gitmek istedi. Ancak Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun Dalaman Havalimanı'na iniş yapmasına, havalimanının 'dolu' olduğu gerekçesiyle izin verilmediği öğrenildi.

CHP milletvekili Erdoğan Toprak Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmediğini açıklayarak "Yangın bölgesine gitmemize engel oldular. Dalaman’a uçuş izni vermediler. Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris’e gidiyoruz." dedi.

Erdoğan Toprak sosyal medyadan yaptığı paylaşımında İzmir'de olduklarını duyurarak "Aydın ve Marmaris'e gitmek üzere Genel Başkanımız @kilicdarogluk ile İzmir'de Selçuk Havaalanındayız. Yanan ormanlar felaketlerden ders ve tedbir alınmadığını gösteriyor." dedi.