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Bülent Yapraklıoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ahsen TV muhabiri dayak videosu yayıldı

Bülent Yapraklıoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ahsen TV muhabiri dayak videosu yayıldı

Yaptığı sokak röportajları ile sık sık gündeme gelen ve ilginç soruları ile zaman zaman tansiyonu arttıran Ahsen TV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde kameranı ile birlikte darp edildi. Röportaj yaptığı kişilerle sözlü tartışmaya giren Bülent Yapraklıoğlu'nun dayak yediği darp edildi öğrenildi. Peki kimdir Bülent Yapraklıoğlu, kaç yaşında, evli mi?

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Ahsen TV'nin sunucusu Bülent Yapraklıoğlu kimdir, kaç yaşında soruları dayak olayının ardından merak edildi. Sokak röportajları ile sık sık gündem olan Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde sokak röportajı yaparken kameranı ile birlikte dayak yedi, darp edildi. 

Bülent Yapraklıoğlu kimdir: Bülent Yapraklıoğlu, Ahsen TV muhabiridir. Ahsen TV'nin Youtube'da 122 bin abonesi mevcuttur. Bülent Yapraklıoğlu yaptığı sokak röportajlarında konuşma tarzı ve sempatik tavırları ile izleyicilerin ilgisini ve beğenisini çekmeyi başarmıştır. Bülent Yapraklıoğlu'nun Reis adında bir kitabı bulunmaktadır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sunucunun İnstagram'da 72 bin takipçisi vardır.

Bülent Yapraklıoğlu'nun hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ünlü muhabirin doğum tarihi ve yaşı hakkında bilgi yer almamaktadır.

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