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Karısına tecavüz eden sapığı eve çağırıp öldürdü! Cesedin yanına bıraktığı not kan dondurdu

Karısına tecavüz eden sapığı eve çağırıp öldürdü! Cesedin yanına bıraktığı not kan dondurdu

İSTANBUL Eyüpsultan'ta Aslan İlhan (36), eşinin "Abdullah Koşar bana 5 yıl önce tecavüz etti. Şimdi yine taciz ediyor" sözleri üzerine adeta çıldırdı. Karısının telefonundan adama "Eve gel" diye mesaj attı. İlhan, eve gelen Koşar'ın kafasına sıktı. Cesedin yanına bıraktığı notla her şeyi itiraf etti...

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Kan donduran cinayet İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Silah sesi duyan apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, belirtilen adreste evin içinde salonda yüzüstü yatan bir kişiyi gördü. Yapılan incelemelerde şahsın başından vurulmuş halde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Namussuzluğun bedeli budur!
Cesedin başucunda da bir not bulundu bir ajanda kağıdına yazılı notta; "Namussuzluğun bedeli budur" yazıyordu. Polis hemen çalışmaya başladı. Cesedin bulunduğu evin, inşaatçılık yapan Aslan İlhan'a ait olduğu belirlendi.



5 yıl önce bana tecavüz etti, bir ay önce yine...
Çalışmalarda Aslan İlhan'ın eşi S.İlhan'a ulaşan ekipler kan donduran itirafla karşılaştı. S.İlhan evinin salonunda cesedi bulunan Abdullah K.'nin 5 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini, yaklaşık bir ay önce de tekrar yanına çağırdığını iddia etti.

Eve çağırıp kafasına sıktı, ben de oradaydım
Bu durumu eşine anlattığını öne süren S.İlhan, eşi Aslan İlhan'nın de Abdullah K.'yı eve çağırıp başından vurduğunu olay sırasında kendisininde evde olduğunu öne sürdü. Korkuyla kaçıp eşinin abisinin evine gittiğini belirtti.

Aslan İlhan'ı yakalama çalışmaları sürüyor
Polis şüpheli Aslan İlhan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan notta 14 Eylül 2015 yazması dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.

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