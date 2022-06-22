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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den Prens Selman'ın ziyaretine tepki

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den Prens Selman'ın ziyaretine tepki

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Veliaht Prensi Selman’ın bugün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek olmasına tepki gösterdi.

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2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na evlenmek için belge almaya gittikten sonra öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan’ın fiili lideri Veliaht Prensi Selman’ın Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini kişisel Twitter hesabından değerlendiren Cengiz, “Suudi Veliah Prensi’nin Türkiye gezisi hakkında: Onun ülkemize gelmesi, onun bir cinayetten sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez. Her gün başka bir ülkeye yaptığı bu ziyaretler ona siyasi meşruluk kazandırsa da onun bir katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor” ifadesini paylaştı.

Arka arkaya mesaj paylaşan Cengiz, “Cemal artık sadece benim hikayem değil ve adalet için artık yalnız savaşmıyorum. O öldürüldü ve şu an mezarı bile olmayan birisi” ifadesini kullandı.

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