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Merve Nur Uçar'ın konuşmasının tam metni ne dedi Merve Nur Uçar kimdir?

Merve Nur Uçar'ın konuşmasının tam metni ne dedi Merve Nur Uçar kimdir?

 Çapa Tıp Fakültesi’ne birincilikle giren ve okulu birincilikle bitiren Merve Nur Uçar'ın mezuniyet konuşması olay oldu, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız sözleri ile gündem olan Merve Nur Uçar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Merve Nur Uçar konuşmasının tam metni nedir detaylar haberimizde.

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 Merve Nur Uçar yaptığı konuşma ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Merve Nur Uçar'ın konuşmasının tam metni merak edildi. pek çok hekimin yurt dışına kaçmak istediği yönünde söylentilerin sosyal medyada dolaştığı şu dönemde, “Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız” diyerek dikkatleri çekti. Peki kimdir Merve Nur Uçar, kaç yaşında?

Çapa Tıp Fakültesi’ne birincilikle giren ve yine birincilikle mezun olan genç hekim, pek çok hekimin yurt dışına kaçmak istediği yönünde söylentilerin sosyal medyada dolaştığı şu dönemde, “Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız” diyerek unutulmaz bir konuşmaya imza attı. İşte Çapa Tıp Fakültesi birincisi Merve Nur Uçar konuşmasının ayrıntıları ve hakkında merak edilen detaylar…

Merve Nur Uçar kimdir, aslen nereli: Merve Nur Uçar’ın Batmanlı olduğu öğrenildi. Genç kadın Çapa Tıp Fakültesine birincilikle girip yine birincilikle mezun olmuştur.

Merve Nur Uçar konuşmasında ne söyledi: 
Çapa Tıp Fakültesi birincisi Merve Nur Uçar mezuniyet konuşmasının ardından dakikalarca alkışlandı, sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o sözler;

“Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanan Uçar, “Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar’lar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkânları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle ‘Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız.’ Çünkü deve de bizim, diyar da” diye konuştu.

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