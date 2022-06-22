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Bakan Koca'dan Marmaris yangınına ilişkin açıklama

Bakan Koca: Bakanlığımıza bağlı ekipler ilk anlardan beri olay yerindedir. Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muğla'da dün akşam başlayıp söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığımıza bağlı ekipler ilk anlardan beri olay yerindedir. Yangın sebebiyle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz; 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 Motorize Ambulans ve 1 Mobil Komuta Aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz" dedi. 

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