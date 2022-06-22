Nur Tuğba Namlı eşi kim Mustafa Namlı'dan boşandı deniyordu işin aslı başka çıktı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olan Nur Tuğba Namlı'nın birkaç gündür ekranlarda olmaması kafaları karıştırdı. Eşi Mustafa Namlı'dan boşandığı iddia edilmişti fakat işin aslı başka çıktı. Nur Tuğba Namlı'nın 3. çocuğuna hamile olduğu olduğu ortaya çıktı. Peki kimdir Mustafa Namlı, yaşı kaç, ne iş yapıyor?

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Hakan Ural ile birlikte gündüz kuşağında program sunan Namlı'nın olmaması üzerine "Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı?" sorusu gündeme geldi. Peki, Nur Tuğba Namlı hamile mi, kiminle evli, kaç yaşında?

Nur Tuğba Namlı kimdir:

Nur Tuğba Namlı 15 Haziran 1983'te Mersin'de dünyaya geldi. Balıkesir Üniversitesi mezunu olan Namlı Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak transfer olduğu NTV'de,7 Ağustos 2012'de canlı yayın arasında şehit haberi sunarken şarkı söylemesi nedeniyle ekranlardan uzaklaştırıldı.

Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. Günümüzde Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmaktadır.

Nur Tuğba Namlı eşi kimdir: Nur Tuğba Namlı 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evli. İkilinin bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.

Nur Tuğba Namlı hamile mi: Kanal D'nin sevilen sabah programı Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural programdaki partneri Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğunu söyledi. Ural, 'Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleriyle hayranlara müjdeli haberi verdi.

Konuyla ilgili Namlı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.