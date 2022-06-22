Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan, sabotaj ihtimali üzerinde de durulan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kurulduğu öğrenildi.
Yangın kontrol altında
Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.
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Foto Galeri Marmaris'te orman yangını! Evler boşaltıldı havadan müdahale başladı! son dakika haberi geldi