Dünyanın gözü bu zirvede! Kırmızı hatta umutlandıran haber geldi

Avrupa'nın yaşadığı tahıl krizinin çözümü için Ukrayna limanlarında bekleyen gemiler için kırmızı hat kurulması için yapılan ilk görüşmede son dakika gelişmesi...Abone ol
Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi.
"Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi
Türk gemilerinin de Ukrayna'dan ayrıldığı öğrenildi.
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