BIST 2.571
DOLAR 17,35
EURO 18,28
ALTIN 1.020,00
HABER /  GÜNCEL

Dünyanın gözü bu zirvede! Kırmızı hatta umutlandıran haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü bu zirvede! Kırmızı hatta umutlandıran haber geldi

Avrupa'nın yaşadığı tahıl krizinin çözümü için Ukrayna limanlarında bekleyen gemiler için kırmızı hat kurulması için yapılan ilk görüşmede son dakika gelişmesi...

Abone ol

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi.

"Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi

Türk gemilerinin de Ukrayna'dan ayrıldığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yunan'ın Bodrum'un burnunun dibinde yaptığına bakın! AA görüntüledi savaşa hazırlık
Foto Galeri Yunan'ın Bodrum'un burnunun dibinde yaptığına bakın! AA görüntüledi savaşa hazırlık Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorine 3 gün üst üste indirim var! İki gün benzine üçüncü gün motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine 3 gün üst üste indirim var! İki gün benzine üçüncü gün motorine indirim geliyor
Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geliyor
Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geliyor
Dünya şampiyonu tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'de! Akşener, 'bize gıcık olanlar' deyip uyardı
Dünya şampiyonu tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'de! Akşener, 'bize gıcık olanlar' deyip uyardı
Pınar Gültekin'in babası Bakanlık önünde oturma eylemi yapacak
Pınar Gültekin'in babası Bakanlık önünde oturma eylemi yapacak
Balkan Ninnisi Jovanka annesi Elana kimdir, gerçekte kim oynuyor?
Balkan Ninnisi Jovanka annesi Elana kimdir, gerçekte kim oynuyor?
Maymun çiçeği virüsü Güney Kore'ye de sıçradı
Maymun çiçeği virüsü Güney Kore'ye de sıçradı
CHP'den Ahmet Türk'e ziyaret! Dün CHP'ye resti resti çekmişti! CHP'den garip 'Mardin' iddiası
CHP'den Ahmet Türk'e ziyaret! Dün CHP'ye resti resti çekmişti! CHP'den garip 'Mardin' iddiası
Balkan Ninnisi Jovanka kimdir gerçekte kim oynuyor Merih Öztürk kaç yaşında?
Balkan Ninnisi Jovanka kimdir gerçekte kim oynuyor Merih Öztürk kaç yaşında?
Afganistan'da 6.1 şiddetinde deprem: En az 950 ölü, 610 yaralı
Afganistan'da 6.1 şiddetinde deprem: En az 950 ölü, 610 yaralı
Dev kulüpleri peşine taktı, Attila Szalai'nin talipleri artıyor!
Dev kulüpleri peşine taktı, Attila Szalai'nin talipleri artıyor!