Dev kulüpleri peşine taktı, Attila Szalai'nin talipleri artıyor!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi, milli maçlarda gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takmayı başardı. Avrupa'dan birçok talibi olduğu bilinen futbolcunun yeni taliplisi İngiltere'den Newcastle United oldu.

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Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren ancak sonrasında performans düşüklüğü yaşayan Macar stoper, milli maçlarda gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına bir kez daha girmeyi başardı.

Newcastle United talip oldu

Goal.com'da yer alan habere göre, dev bir bütçeye sahip olan Premier Lig kulübü Newcastle United, Fenerbahçe'den Attila Szalai'ye talip oldu. Attila Szalai'ye, Newcastle'ın yanı sıra İtalya Serie A'dan da talipler olduğu biliniyor. İyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay verecek olan Fenerbahçe'nin Szalai için bonservis beklentisi ise 12 milyon euro.