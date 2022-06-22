Meral Akşener'den Pınar Gültekin kararına tepki: Yuh olsun, yazıklar olsun hepinize!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pınar Gültekin kararına tepki göstererek, "Kadın katillerine cesaret veriyorlar, sapıkları yüreklendiriyorlar; yuh olsun, yazıklar olsun hepinize!" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener, Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indiriminden 14 yıl hapis cezası verilmesine ateş püskürdü.

Akneşer sözlerine, "Ak Parti iktidarının beceriksiz ellerinde bugün maalesef gittikçe daha da derinleşen bir devlet krizinin tam ortasındayız. Bugün Türkiye'de özgürlüğü, hakkı ve vicdanı mumla aratıyorlar. Bugün Türkiye'de hukuku ve adaleti kirli emellere alet ediyorlar. Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar" diye başladı.

"Sapıkları yüreklendiriyorlar"

Pınar Gültekin’i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’nın müebbet hapis cezasına uygulanan “haksız tahrik” indirimine sert bir dille tepki gösteren Akşener, "Bugün Türkiye'de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun yazıklar olsun hepinize!" dedi.

Akşener sözlerini devamında, "Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda imzası bulunan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elim yakalarında olacak" diye konuştu.

"Bir istibdat yasasıdır"

Akşener AK Parti ve MHP'nin sunduğu, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele kapsamında hazırlanan yasa teklifine tepki gösterdi; "Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır! Peki neden böyle bir yasaya gerek duydular biliyor musunuz? Çünkü korkuyorlar. Gerçeklerden korkuyorlar. Adaletten korkuyorlar. Milletin özgürce konuşmasından, herkesin doğruları öğrenmesinden korkuyorlar" diye konuştu.