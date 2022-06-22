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Türkiye tarihinde böylesi yok! Tüketici güven endeksi yerlerde çıktı

Türkiye tarihinde böylesi yok! Tüketici güven endeksi yerlerde çıktı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Enflasyon ve ekonomik krizi şiddetli bir şekilde hisseden tüketici nezdinde güven dibe vurdu.

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Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu. Tüketici güven endeksi bu oranla Türkiye tarihinin en düşük seviyesini görmüş oldu. 

Tüketici Güven Endeksi, TÜİK tarafından anket yoluyla derlenen verilerle oluşturuluyor.  Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. 

Tüketici Güven Endeksi oluşturulurken birden fazla başlık ele alınıyor. Bunların arasında tüketicilerin kişisel maddi durumları (geçmiş performans ve gelecek beklentisi), tüketicilerin ekonominin genel durumu ile ilgili görüşleri (ve beklentileri), tasarruf etme durumları (ve beklentileri) gibi değişkenler bulunuyor. Tüm bu farklı değişkenlerin ayrı ayrı endeks değerleri belirlendikten sonra, ortalamaları alınarak tüketici güven endeksi oluşturuluyor.

Tüketici Güven endeksi rakamları

tüketici güven endeksi

Tüketici Güven Endeksi Ocak 2004’ten bu yana ölçülüyor. Tüketici güven endeksi en son Nisan 2006’da 100,7 ile 'iyimser' değeri görmüştü. Bu tarihten sonra güven endeksi sürekli düşüş gösterdiği ve Mayıs 2022 itibariyle Türkiye tarihindeki en düşük seviyeyi gördü. 

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 10, genel ekonomik durumu beklentisi yüzde 7,1, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,8 geriledi

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