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Isparta'da kadın cinayeti! 2 aylık hamile dini nikahlı karısını öldürdü kayınvalidesini yaraladı

Isparta'da kadın cinayeti! 2 aylık hamile dini nikahlı karısını öldürdü kayınvalidesini yaraladı

ISPARTA'da dini nikahlı eşi tarafından tabanca ile vurulan 2 aylık hamile Rabia Aydınlı hayatını kaybederken, annesi Ayfer Aydınlı yaralandı.

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Isparta'da dini nikahlı eşi tarafından tabanca ile vurulan 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre, Ayhan Y. (40), birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için dini nikahlı eşinin ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve geldi. Burada Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti.

2 aylık hamile eş öldü, kayınvalide yaralandı
Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı. Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.

İlk eşinden 8 yaşında bir oğlu varmış
Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı. Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

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