Yabancılara taksitle üniversite! Tıp fakültesi 40 bin öğretmenlik 6 bin 500

Üniversitelere yabancı öğrenci alımında üniversite ücretleri belirlendi. Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan İstanbul Tıp Fakültesi’ne 40 bin lira açık öğretim 700, öğretmenlik 6 bin 500, mimarlık 7 bin, mühendislik 9 bin, hukuk fakültesi 11 bin lira. Taksit de yapılıyor.

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YKS'de hafta sonu 3.2 milyon aday yarıştı. Sonuç, 20 Temmuz' da açıklanacak. İyi bir üniversitede tıp, mühendislik okumak için yüzde 1'lik dilime girmek gerekiyor. Yabancılar için ise üniversiteler, ağustos ayına kadar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapıyor. Asgari ücretin çok altında ücretle, Türkiye'nin en iyi üniversitelerine giriyorlar.

700 liradan başlıyor

İ.Ü'nün yabancı öğrenci kabul sınavı Afganistan'dan Tanzanya'ya 50 merkezde yapıldı. Sonucu, 25 Temmuz'da açıklanacak. Açık Öğretim Fakültesi yıllık 700 lira iken, iktisat, siyasal, mimarlık gibi fakülteler 6 bin liraya yabancı öğrenci alacak. İstanbul Hukuk 11 bin lira, İstanbul Tıp 40 bin liradan öğrenci alacak. Yabancılara öğrenim ücreti için 2 taksit de yapılıyor.

Öğretmenlik 6 bin 500

Türk öğrencilere 11 bin 744 ve yabancılara 10 bin 526 kontenjan açan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise anestezi, acil yardım, ağız ve diş sağlığı gibi tıpla ilgili 2 yıllık yüksek okullar yabancılara 3 bin 500 liradan açıldı. İlahiyat 6 bin, endüstri, elektrik-elektronik, makine, metroloji, inşaat, jeoloji, mühendislik gibi 4 yıllık lisanslar 9 bin 500 lira oldu. Sınıf Öğretmenliği hatta Türk Dili ve Edebiyatı dahil öğretmenlikler 6 bin 500 liraya yabancı öğrenci alacak.

Kimler başvuramıyor?

Türkiye'de ve KKTC'de okuyanlar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na başvuramıyor. Almanya, Fransa, Afganistan, Gine, İran, Katar, Nijerya, Moritanya, Tunus, Ürdün, Tanzanya, Mali gibi 178 ülkeden 165 bin 511 yabancı öğrenci başvurdu. Yurt dışındaki Türk okullarında okuyanlar başvurabiliyor. Sınavsız öğrenci kabulü de var. Başvurular sürüyor.

Uçak biletini de Türkiye ödüyor!

Devlet üniversitelerine kayıt olacak yabancılar eğer yurt dışı azınlık lisesi mezunları ise bu ücretleri de ödemeyecek. Onların öğrenim ücretini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) karşılıyor. Çapa Tıp Fakültesi'nde kuruş ödemeden yabancılar okuyabilecek. Üste, her yabancı öğrenci gibi ayda 800 lira cep harçlığı alıp, barınma, beslenmesi karşılanıp, ülkelerine gidiş dönüş uçak biletlerini de Türkiye ödeyecek.

Anaokulundan daha ucuz

Özel okul anaokulu ücretleri bile 40 bin lirayı aşarken, İstanbul ÜniversitesiÇapa Tıp'ta yabancılara 40 bin liraya tıp eğitimi ve diploması verilip, taksit de yapılıyor.