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Prens Selman'dan Türkiye'ye kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Prens Selman'dan Türkiye'ye kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek.

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Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman'la görüşmüştü.

Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.

ABD Başkanı Joe Biden da gelecek ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

BBC ziyareti, "Türk Lirası'nın son aylarda rekor düzeyde değer kaybetmesi, resmi yıllık enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkması gibi ciddi ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye için bu zengin yer altı kaynaklarına sahip Körfez ülkesinden gelecek yatırım, kısa vadeli de olsa olumlu bir etki yaratabilir" şeklinde yorumladı.

Ukrayna savaşıyla birlikte artan petrol fiyatları sonucu Suudi Arabistan'ın bu yılki kârının 400 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Krallık, bu sebeple dış yatırımlarını da artırmak için fırsatlar kolluyor.

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