BIST 2.576
DOLAR 17,35
EURO 18,29
ALTIN 1.020,84
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe büyük bir yükten kurtuluyor: Samatta'ya iki talip var!

Fenerbahçe büyük bir yükten kurtuluyor: Samatta'ya iki talip var!

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu. Suudi Arabistan ligi temsilcileri, sarı-lacivertlilere yıllık 2.4 milyon euro maliyeti olan futbolcunun maaşının tümünü karşılamak şartıyla bedelsiz kiralama için teklifte bulunacak.

Abone ol

2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Ally Samatta'ya sürpriz talipler çıktı. Suudi Arabistan'dan iki ekip Tanzaylı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye maliyeti 2.4 milyon euro
NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Samatta'nın yıllık net maaşı 2.4 milyon euro. Samatta'nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz kiralamayı düşünen Suudi Arabistan Ligi temsilcileri kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

Geçen sezonu Antwerp'te geçirdi
Ally Samatta, geçen sezon Antwerp forması ile 41 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. 2020-21 sezonunda Aston Villa'dan zorunlu satın alma ile kiralık transfer edilen Samatta için Fenerbahçe İngiliz kulübüne bu sezon başında 6 milyon euro ödedi. Fenerbahçe'de 1 sezon geçiren tecrübeli isim 33 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Harkov'u bombaladı: En az 15 ölü
Rusya Harkov'u bombaladı: En az 15 ölü
İzmir açıklarında 32 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 32 göçmen kurtarıldı
Bu hareketi 10 saniye yapamayanlar 10 yıl içinde ölebilir! Denge araştırması şaşırttı
Bu hareketi 10 saniye yapamayanlar 10 yıl içinde ölebilir! Denge araştırması şaşırttı
GES'te talep toplama süreci sona eriyor: İlk ödeme 23 Eylül'de!
GES'te talep toplama süreci sona eriyor: İlk ödeme 23 Eylül'de!
Otobüs biletlerine yüzde 70, uçağa yüzde 50 zam! Yarı fiyatına şehirler arası yolculuk yapmanın bir yolu var
Otobüs biletlerine yüzde 70, uçağa yüzde 50 zam! Yarı fiyatına şehirler arası yolculuk yapmanın bir yolu var
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'a: Var mı cesaretin, sen ben ve Erdoğan arasında neler yaşandı?
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'a: Var mı cesaretin, sen ben ve Erdoğan arasında neler yaşandı?
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde enflasyon bitecekmiş
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde enflasyon bitecekmiş
Elektrik faturalarına yüzde 30 zam var mı? EPDK'dan elektrik zammı açıklaması
Elektrik faturalarına yüzde 30 zam var mı? EPDK'dan elektrik zammı açıklaması
İstanbul'da ekmek 5 lira mı oldu? Fırıncılar Odası'ndan ekmek zammı açıklaması
İstanbul'da ekmek 5 lira mı oldu? Fırıncılar Odası'ndan ekmek zammı açıklaması
Marmaris'te korkutan yangın! Yine ciğerlerimiz yanıyor
Marmaris'te korkutan yangın! Yine ciğerlerimiz yanıyor