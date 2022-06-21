İstanbul'da ekmek 5 lira mı oldu? Fırıncılar Odası'ndan ekmek zammı açıklaması

İSTANBUL'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarının 21 Haziran salı günü itibariyle 5 lira olduğu söylenmişti. Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 210 gram ekmeğin 4 lira olması için karar alındığını, zamma onay beklediklerini duyurdu.

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İSTANBUL'un bazı ilçelerinde 21 Haziran salı günü itibariyle ekmeğin 5 liradan satıldığı söylenmişti. 240 gram ekmeğin 5 liraya satıldığı ilçelerin Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir olduğu söylenmişti. İstanbul'da ekmeğin 5 liraya çıktığı haberleri üzerine Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklama yaptı. Erdoğan Çetin ekmeğin 5 liradan satılmasına yönelik bir onay olmadığının altını çizdi.

Çetin, İstanbul'da en son ekmek tarifesinin 11 Mart 2022'de belirlendiğini ve yeni bir tarifeye henüz onay verilmediğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

*"İstanbul'da en son ve geçerli olan tarife 11 Mart 2022 tarihinde, 210 gram ekmek 3 TL, 1.000 gramı 14,28 TL olacak şekilde belirlenmiştir. O tarihten bugüne kadar ilimizde tarife değişikliğine yönelik yeni bir karar alınmamış ve kamuoyunda bahsi geçen fiyatlarda bir tarifeye onay verilmemiştir.

210 gram ekmek 4 lira olacak

*210 gram ekmeğin 4 TL olması yönündeki talebimiz de Ekmek Fiyatlarına İlişkin Azami Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu'nca uygun bulunmuş, tarifenin geçerli olması için ilgili kurumlar tarafından onay beklenmektedir."