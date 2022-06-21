CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Süleyman Girgin tepkisi: O zaman neden sustun?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen karara tepki gösterdi. Grup toplantısındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na Gültekin ailesini davadan vazgeçmesi için arayan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hatırlatıldı. CHP'li vekilin cinayeti örtbas etmeye çalışması skandalının çıktığı dönemde Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sorulan soruları yanıtsız bırakmıştı.

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MUĞLA'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla indirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

Mahkemenin kararı tartışma ve tepkileri beraberinde getirirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Adalet yoktur dedik ama Pınar Gültekin vakası var. Önce yakılan sonra parçalanan Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sağlandı. Müebbeti 23 yıla indirdi. Hangi vicdan kabul eder? Kadınların susmaması lazım'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na 'Girgin' hatırlatması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin ile ilgili açıklamaları sonrası sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Kılıçdaroğlu'na Gültekin ailesine davadan vazgeçmesi için telefon eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hatırlatıldı.