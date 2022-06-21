Müjdat Gezen hakkında yakalama kararı bulunan Memet Ali Alabora ile Yunan adasında buluştu
Müjdat Gezen, Gezi Parkı eylemlerinde en ön safta provokasyon yapan ve yargılama süreci devam ederken firar eden Memet Ali Alabora ile Yunan adasında buluştu. Hakkında yakalama kararı bulunan Alabora ile Rodos Adası'nda buluştuğunu duyuran Gezen, Alabora ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı da paylaştı.Abone ol
Müjdat Gezen, Gezi Parkı davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Memet Ali Alabora ile Yunanistan'ın Rodos Adası'nda bir araya geldi.
Yargılanma süreci devam ederken Türkiye'den kaçan ve "Ben artık Gallerliyim" diyen Memet Ali Alabora ile görüştüğünü yazarı olduğu Cumhuriyet'ten duyuran Gezen, "Memet Ali Alabora ile Anadolu toprağına 40-50 kilometre uzaklıktaki Rodos Adası'nda görüştük" derken Alabora ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafa da yer verdi.
Gezi olaylarının başlamasında etkili olan isimlerin başında yer alan Alabora, firar etmesinin ardından, "Fark ettim ki benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Gallerliyim" açıklamasında bulunmuştu.