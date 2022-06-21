BIST 2.580
DOLAR 17,35
EURO 18,30
ALTIN 1.024,73
HABER /  EKONOMİ

İsveç gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk seviyesini etkinleştirdi

İsveç gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk seviyesini etkinleştirdi

İsveç’in enerji piyasası düzenleyici kurumu, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi ihtimaline hazırlanmak amacıyla ülkenin batı ve güney bölgeleri için üç aşamalı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk aşamasını etkinleştirdi.

Abone ol

İsveç, Rus gazının kesilme ihtimaline karşı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk seviyesini etkinleştirdi.

Ülkenin enerji piyasası düzenleyici kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu uyarının 3 aşamalı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk aşaması olduğu ve İsveç'teki gaz dağıtımlarında bir azalma anlamına gelmediğini belirtildi.

"Gaz piyasası gergin..."

Açıklamada, İsveç’te doğal gaz arzının güvende olduğuna vurgu yapılarak söz konusu uyarının "sektör şirketlerine ve batı İsveç gaz şebekesine bağlı gaz tüketicilerine, gaz piyasasının gergin olduğunu ve gaz arzı durumunun kötüleşebileceğini" işaret ettiği ifade edildi.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rusya’dan Avrupa'ya gaz teslimatlarında keskin bir azalmanın ardından Danimarka acil gaz tedarik planının ilk aşamasını dün devreye almıştı.

Alman hükümeti de uyarı seviyesini etkinleştirmişti

Bu arada, Alman hükümeti de 30 Mart'ta Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Gaz Acil Durum Planı'nda "erken uyarı" seviyesini etkinleştirmişti. Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor.

Gazprom, 15 Haziran’da ise Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulunmuştu.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattına gaz tedarikinin, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabileceğini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı ikramiyesi zamlı mı yatacak 1.100 lira ne zaman ödenir?
Kurban bayramı ikramiyesi zamlı mı yatacak 1.100 lira ne zaman ödenir?
İlber Ortaylı'dan Yunanistan ile tehlike uyarısı: Bundan sonra gözümüz orada olmalı
İlber Ortaylı'dan Yunanistan ile tehlike uyarısı: Bundan sonra gözümüz orada olmalı
A101 kimin Turgut Aydın aslen nereli holdingleri ve serveti ne kadar?
A101 kimin Turgut Aydın aslen nereli holdingleri ve serveti ne kadar?
Adıyaman Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimi yapacak
Adıyaman Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimi yapacak
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu!
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu!
Rusya, ABD'li paralı askerin ellerinde olduğunu doğruladı
Rusya, ABD'li paralı askerin ellerinde olduğunu doğruladı
Levent Gültekin ile Eren Erdem birbirine girdi! Devletle irtibatlı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor
Levent Gültekin ile Eren Erdem birbirine girdi! Devletle irtibatlı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor
Nurettin Canikli eşi Hatice Canikli kimdir, kaç çocuğu var dünürü bakın kim
Nurettin Canikli eşi Hatice Canikli kimdir, kaç çocuğu var dünürü bakın kim
Jan Vesely Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını duyurdu
Jan Vesely Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını duyurdu
Ursula von der Leyen Yunan basınına konuştu: Türkiye 1999'dan çok uzakta
Ursula von der Leyen Yunan basınına konuştu: Türkiye 1999'dan çok uzakta