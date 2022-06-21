Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu.Abone ol
Kulüpler Birliği'nde seçim günü sona erdi. Tek aday olarak seçime giren Ali Koç, yeni başkan oldu.
Maslak’taki ofisinde toplanan Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç bugünden itibaren vakfın başkanlığını yapacak.
Vakfın önceki, başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada görevini bırakacağını ifade etmişti.
Önceki başkanlar:
İlhan Cavcav
Cemal Aydın
Özhan Canaydın
Aziz Yıldırım
Yıldırım Demirören
Halil Ünal
Göksel Gümüşdağ
Dursun Özbek
Fikret Orman
Mehmet Sepil
Ahmet Nur Çebi
Ahmet Ağaoğlu