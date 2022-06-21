BIST 2.574
DOLAR 17,35
EURO 18,32
ALTIN 1.023,19
HABER /  SPOR

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu!

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Abone ol

Kulüpler Birliği'nde seçim günü sona erdi. Tek aday olarak seçime giren Ali Koç, yeni başkan oldu.

Maslak’taki ofisinde toplanan Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç bugünden itibaren vakfın başkanlığını yapacak.

Vakfın önceki, başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada görevini bırakacağını ifade etmişti.

Önceki başkanlar:
İlhan Cavcav
Cemal Aydın
Özhan Canaydın
Aziz Yıldırım
Yıldırım Demirören
Halil Ünal
Göksel Gümüşdağ
Dursun Özbek
Fikret Orman
Mehmet Sepil
Ahmet Nur Çebi
Ahmet Ağaoğlu

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, ABD'li paralı askerin ellerinde olduğunu doğruladı
Rusya, ABD'li paralı askerin ellerinde olduğunu doğruladı
Levent Gültekin ile Eren Erdem birbirine girdi! Devletle irtibatlı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor
Levent Gültekin ile Eren Erdem birbirine girdi! Devletle irtibatlı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor
Jan Vesely Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını duyurdu
Jan Vesely Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını duyurdu
Ursula von der Leyen Yunan basınına konuştu: Türkiye 1999'dan çok uzakta
Ursula von der Leyen Yunan basınına konuştu: Türkiye 1999'dan çok uzakta
Trabzonspor geçen sezonun gol kralına göz dikti
Trabzonspor geçen sezonun gol kralına göz dikti
Nurettin Canikli kaç yaşında aslen nereli görevi ve siyasi hayatı
Nurettin Canikli kaç yaşında aslen nereli görevi ve siyasi hayatı
Kasaplar Federasyonu konuştu: Kurbanlıklara abartıldığı kadar zam yok
Kasaplar Federasyonu konuştu: Kurbanlıklara abartıldığı kadar zam yok
AK Parti'den CHP'ye sert dış politika eleştirisi
AK Parti'den CHP'ye sert dış politika eleştirisi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır sözler: Davaları birilerine trilyonlarca dolar bile verseler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır sözler: Davaları birilerine trilyonlarca dolar bile verseler
Pelin Hürman kimdir eski hali nasıl meğer bir sarışın bir esmermiş
Pelin Hürman kimdir eski hali nasıl meğer bir sarışın bir esmermiş