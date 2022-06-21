Pelin Hürman kimdir eski hali nasıl meğer bir sarışın bir esmermiş

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'nin youtube kanalına cin çıkarma seansi yaparak beyin yakan ve kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan Pelin Hürman'ın eski hali ortaya çıktı! Meğer şimdilerde bir buçuk dakikada cin çıkarır, kahvemi içer giderim diyen Pelin Hürman bambaşka biriymiş...

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Sosyal medyanın son iki gündür en çok konuştuğu konulardan biri de sözde metafizik uzmanı olan Pelin Hürman oldu. Beyaz TV'nin youtune kanalında cin çıkarma seansı yaparak izleyenlerin akıl sınırlarını zorlayan Pelin Hürman'ın eski halleri ortaya çıktı. Eşi olduğunu söyleyen birinin yorumu ise kafa karıştırdı.

Geçtiğimiz gün Beyaz TV ekranlarında ilginç anlara şahit olduk hep birlikte. Yasak olmasına rağmen Beyaz TV'nin YouTube kanalında Sercan Kahveci’nin sunduğu “Her Açıdan” programında cin çıkarma seansı yapıldı.

Kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman yayında cin çıkarma seansı yaptı. İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyleyen Hürman, "Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler" dedi.

Pelin Hürman'ın cin çıkarması ve "Donat donat donat" sözleri de haliyle sosyal medyada dalga konusu oldu. Videoya yüzlerce yorum yağdı.

Şimdi ise sosyal medyada gündem olan Pelin Hürman'ın başörtüsüz hali ortaya çıktı. İşte Pelin Hürman'ın eski hali

Bir sarışın bir esmet olan Pelin Hürman'ın eski hali de çok konuşuldu.

Ayrıca Pelin Hürman'ın şirket hesabından kocası olduğunu söyleyen bir kişinin yazdığı bu yorum da dikkat çekti.