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RTÜK'ten dijital platformlar için uyarı açıklaması

RTÜK'ten dijital platformlar için uyarı açıklaması

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Disney, Netflix gibi platformları uyararak "Çocuklar ve aile kırmızı çizgimizdir. Yavrularımızı korumak için bize verilmiş yetki ve görevler çerçevesinde gerekli düzenleme ve denetlemeleri titizlikle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Çocuklar ve aile kırmızı çizgimizdir. Yavrularımızı korumak için bize verilmiş yetki ve görevler çerçevesinde gerekli düzenleme ve denetlemeleri titizlikle yapmaya devam edeceğiz. Gerek yerli gerek yabancı yayıncılarımızı da bu konuda daha hassas olmaya davet ediyoruz." dedi.

Türkiye'de 14 Haziran'da yayın dönemine başlayan Disney Plus'taki yer alan içeriklerde çocukların hedef alındığı görülmüştü. Ayrıca RTÜK, Netflix'te yer alan 'Minnoşlar' isimli filmin çocuk istismarı içerdiği için katalogdan kaldırılmasını da talep etmişti.  

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