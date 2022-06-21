Suudi Arabistan'ın 'seyahat yasağını kaldırma' kararı Kapalıçarşı'yı sevindirdi

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırması yönündeki kararı, Kapalıçarşı esnafı tarafından sevinçle karşılandı.

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Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın aldığı kararı öğrenen Kapalıçarşı esnafı büyük sevinç yaşadı. Esnaf, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul'u tercih edecek Arap turistleri beklediklerini ifade etti.

“Araplar altını çok sever, inşallah Kapalıçarşı’dan bol bol altın alacaklar”

Kapalı Çarşı’da kuyumculuk yapan Enginnaro Baş, “İki ülke arasındaki normalleşme sürecini çok olumlu buluyorum. Türkiye’de, Kapalı Çarşı’da binlerce, milyonlarca turist var. Gücümüze güç katacağımıza inanıyorum. Arap dünyasındaki en büyük para Suudi Arabistan’da var.

Cumhurbaşkanımızın olumlu adım atması ülkemiz adına muhteşem olacak. İyi anlamda bir Arap Baharı yaşayacağız. Suudiler, bizim işimize yansıyacak. Araplar altını çok sever, inşallah Kapalı Çarşı’da bol bol altın alacaklar” şeklinde konuştu.

“Esnaf olarak bizim kazançlı çıkacağımızı düşünüyorum”

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yeni dönem ilişkilerini değerlendiren esnaf Gökay Şimşek ise “Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerindeki insanlar Türkiye’yi diğer Avrupa ülkelerinden daha rahat görüyorlar. Yani kendilerini her zaman Türkiye’de rahat hissettiklerini ifade ediyorlar. Ben bunu olumlu görüyorum. Daha da ilerlemesini temenni ediyorum. Çünkü Suudi halkıyla Türk halkı arasında olan bir gerginlik yok zaten. Esnaf olarak bizim kazançlı çıkacağımızı düşünüyorum. Bunu destekliyorum.

Türkiye’nin çıkarlarını korumak için özveride bulunan Arap müşteriler ve komşularımız var. Ben bu tür yaklaşımların Türkiye açısından çok daha iyi olacağına inanıyorum ve temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.