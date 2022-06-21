BIST 2.571
DOLAR 17,35
EURO 18,31
ALTIN 1.022,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayınpederinden emanet almıştı çırpınışları fayda etmedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayınpederinden emanet almıştı çırpınışları fayda etmedi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Otomobilin yanmasını gözyaşları arasında izleyen sürücünün otomobili kayınpederinden emanet aldığı belirlendi.

Abone ol

Olay, Side Yavuz Selim Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kemer Bulvarı istikametine seyir halindeki Oktay Kar’ın kullandığı 07 JH 967 plakalı Tofaş Doğan Marka otomobilin motor motor bölümünden iki bulvarın kesiştiği kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada duman yükselmeye başladı.

Aracın ön alt kısmından alevler çıkarken, otomobilin sürücü otomobilde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuklarını araçtan uzaklaştırdı. Kısa sürede alev ve dumana bürünen otomobile ilk müdahale, kırmızı ışıkta bekleyen bir araç sürücüsünden geldi.

Aynı anda, olay yerinin yakınında bulunan lokantanın çalışanları yangın tüpleriyle gelip yangına müdahalede bulundu. İtfaiyenin de gelmesiyle birlikte yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kayınpederinden emanet almış
Araç sürücüsünün otomobili kayınpederinden emanet aldığı, eşi ve kızıyla birlikte Side’den ayrıldıkları sırada aracın tüpünün bittiği, gaz almak için Kemer Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek üzere aracı benzine aldıktan kısa süre sonra aracın yanmaya başladığı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu'da bir mahalle korku içinde evlerinden bile çıkamıyorlar ağaçta gördü sesi kısıldı
Foto Galeri Kastamonu'da bir mahalle korku içinde evlerinden bile çıkamıyorlar ağaçta gördü sesi kısıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
A101 kurbanlık fiyatları 2022 büyükbaş hisse fiyatları kaç para oldu?
A101 kurbanlık fiyatları 2022 büyükbaş hisse fiyatları kaç para oldu?
Bayburt'ta ölümden dönen genç: Pençeyi salladığında kafamı çevirmesem boğazımı kesecekti
Bayburt'ta ölümden dönen genç: Pençeyi salladığında kafamı çevirmesem boğazımı kesecekti
Beşiktaş Kazımcan Karataş'ın transferini bitirdi iddiası
Beşiktaş Kazımcan Karataş'ın transferini bitirdi iddiası
Kent Lokantası İBB Çapa nerede, nasıl gidilir menü fiyatları 2022
Kent Lokantası İBB Çapa nerede, nasıl gidilir menü fiyatları 2022
Samsung Galaxy S22 serisinin kamera özellikleri neler?
Samsung Galaxy S22 serisinin kamera özellikleri neler?
İnternet, televizyonu ikiye katladı
İnternet, televizyonu ikiye katladı
Pes dedirten hırsızlık! Elektrik sayacını panosuyla birlikte söküp çaldılar
Pes dedirten hırsızlık! Elektrik sayacını panosuyla birlikte söküp çaldılar
Kadın mağazası önünde eşini bekleyen müşteriye 'İçeriyi mi gözetliyorsun' deyince...
Kadın mağazası önünde eşini bekleyen müşteriye 'İçeriyi mi gözetliyorsun' deyince...
Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 zamlandı öğrenci/tam bilet ücreti
Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 zamlandı öğrenci/tam bilet ücreti
Kur Korumalı Mevduat'a bütçeden 40 milyar lira ödenek ayrıldı
Kur Korumalı Mevduat'a bütçeden 40 milyar lira ödenek ayrıldı