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Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 zamlandı öğrenci/tam bilet ücreti

Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 zamlandı öğrenci/tam bilet ücreti

2022 yılında en çok kullanılan ulaşım yolu olan hızlı tren biletleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelen son zamla birlikte Ankara-Eskişehir arasında sefer yapan hızlı tren YHT bilet fiyatları da arttı. Buna göre 2022 Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2+2 pulman ekonomi 82 lira oldu.

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Her gün binlerce vatandaşın tercih ettiği, hızlı ve güvenilir ulaşım yolu olan hızlı tren biletlerine zam geldi, 2022 hızlı tren YHT bilet fiyatları zamla birlikte güncellendi. Peki Ankara-Eskişehir arasında sefer yapan hızlı tren bilet fiyatları kaç para oldu? Ankara'dan ilk sefer saat kaçta, duraklar hangisi, Ankara'dan kalkan hızlı tren Eskişehir'e saat kaçta varıyor? İşte merak edilenler...

Gelen son zamla birlikte Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 82 lira oldu. 2+2 pulman ekonomiyi tercih eden vatandaşlar 82 lira hızlı tren bilet parası ödeyecek. 

Ankara'dan kalkan ilk tren 08.00'e Ankara Gar'ından hareket eder ve sırasıyla  Eryaman ve Polatlı duraklarına uğrar. Eskişehir'e varış saati ise 09.26. Yani Ankara'dan Eskişehir'e hızlı trenle gitme süresi 1 saat 26 dakika olarak belirtilmiştir.

Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022

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