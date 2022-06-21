AK Parti'den Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama: "Hassasiyetle takip edeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Pınar Gültekin davası kararıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, karara ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

''Hukuki süreç devam etmektedir''

Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir.

Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.''