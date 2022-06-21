Bedelli askerlik affından Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi! Eylül'de emekli olması gerekiyordu...

AK Parti’nin 550 bin kişinin faydalanması için Meclis’e sunduğu bedelli askerlik affı düzenlemesinden Genelkurmay Başkanı sürprizi çıktı. Genelkurmay Başkanları için 67 olan yaş sınırı 72’ye çıkarıldı. Böylelikle Eylül 2022’de emekliye ayrılması beklenen Org. Yaşar Güler’in 5 yıl daha görev yapmasının önü açıldı.

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AK Parti milletvekilleri yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanabilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı. Düzenlemede Genelkurmay Başkanı için yapılan değişiklik dikkat çekti.

TSK’da emeklilik yaşı 72'ye çıkarıldı

Ünal, "Daha önce yaptığımız düzenleme ile akademide öğretim üyelerinin ve rektörlerin yaş haddini 75'e çıkarmıştık. Bu düzenleme ile Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz ve birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor." diye konuştu.

Eylül 2022'de emekli olacaktı, 5 yıl daha kalabilir

Bu düzenlemeyle birlikte mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in görev süresi de değişmiş oldu. Normal şartlarda Eylül 2022’de emekliye ayrılacak olan Güler’in görev süresi 5 yıl uzamış oldu. Mevcut yasada Genelkurmay Başkanları 67 yaşında emekliye ayrılıyordu.

"Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini neden artırma ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna Ünal, "Milli Savunma Bakanlığından gelen, bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık biliyorsunuz, benzer bir düzenlemenin Genelkurmay Başkanı'na dönük de yapılması talebi makul karşılandı ve bu talep düzenlemeye konuldu." karşılığını verdi.