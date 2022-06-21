Devlet Bahçeli Cem Yılmaz'a ve TÜSİAD'a esti gürledi: Boş yapmayın Türk olamıyorsunuz insan olun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, TÜSİAD'ın açıklamalarına kadar pek çok konuya değindi. Bahçeli isim vermeden Netflix'teki Cem Yılmaz dizisini de hedefine aldı. Mahkemelerdeki ceza indirimlerini eleştiren Bahçeli akademisyenlere Türkiye'nin şiddet haritasını çıkarma çağrısı yaptı.

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Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Devlet Bahçeli, konuşmasında TÜSİAD'ın yaptığı açıklamara, Netflix dizilerine ve kadın cinayetlerinde indirim veren mahkemelere verdi veriştirdi.

Bahçeli konuşmasında Cem Yılmaz'ın Netflix dizisini eleştirerek "Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı şarlatanlıktan öte meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Kadını metalaştıran erkeği yozlaştıran dizilerin neresini beğeneceğiz. Küfür etmenin neresine güleceğiz?" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-Şunu bir defa açıkça ifade etmek durumundayım ki ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi Türkiye tablosu yoktur. Siyasetlerini yalan ve riya ile mayalandıran çürük zihniyetlerin hiçbir açıklaması doğru değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Kasım'da seçim olabilir' diyen Kılıçdaroğlu ya kendini kandırıyor, ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'yi aşacak

-2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan çıkacaktır. Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2023'te yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy çokluğuyla cumhurbaşkanı seçilecektir. Nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Bu korkakça yaklaşımın ardında bilinçli bir geciktirme mi söz konusudur. Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı.

-Bizim elimizde bir çekiç olursa çivi çakmamız icap edecekse bu çiviyi tahtaya değil zalimlerin teröristlerin hainlerin kafalarından tam orta yerine çakacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacak.

-40 milyon insanın açlığa mahkum edileceği dile getirilmektedir. Putin'in tek kutuplu dünyanın sona erdiğini söylemesi kartların yeni baştan dağıtıldığını göstermiştir. Mühim olan Türkiye'nin alacağı tarihi roldür.

TÜSİAD'a tepki: Boş yapmayın Türk olamıyorsanız insan olun -Patates soğan domates patlıcan fiyatlarını abartıp kötümserlik aşılayanlara diyorum ki kimin tarafında olduğunuzu açıklayın. Görüyorsunuz TÜSİAD işi gücü bırakmış İsveç ve Finlandiya'nın safında yer tutmuş. Neymiş geleneksel politikalara dönmeliymişiz, fakirleşerek büyüyormuşuz. TÜSİAD'ın mensubiyeti neresidir? Boş yapmayın Türk olamıyorsunuz insan olun. TÜSİAD'ın göz kırptığı İsveç Kandil'in finans koridoruna dönüşmüştür.

-İsveç'in terörden arınması şarttır. Türkiye'nin terörle mücadelesini örnek almalıdırlar.

-Şiddet vakalarında bir türlü azalma görülmemektedir. Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin en geç vakitlerine kadar kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Gidişat iyi değildir. Boşuna dememişler arsıza yüz vermeyin tepenize çıkar. Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı şarlatanlıktan öte meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Kadını metalaştıran erkeği yozlaştıran dizilerin neresini beğeneceğiz. Küfür etmenin neresine güleceğiz?

İdam cezası tartışmaya açılmalı

-Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli, iyi hal indirimi akli denge sorunu gibi sebeple canilerin ceza indirimiyle taltif edilmelerine imkan tanınmamalı.

-Çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı, kalıcı sonuçlar alabilmek için gerekiyorsa idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır