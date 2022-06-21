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Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Nwakaeme'nin Suudi Arabistan ekibi El İttihad'la anlaştığı belirtildi.

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Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Nwakaeme Suudi Arabistan ekibi El İttihad'la anlaştı.

61saat'in haberine göre; tecrübeli kanat oyuncusu, Suudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifine evet dedi.

Türkiye kariyerini 47 gol, 40 asistle tamamlayan Nwakaeme'nin en kısa zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.

Trabzonspor 1.5 milyon euro'dan fazla vermedi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme için yıllık 1.5 milyon Euro'nun üstüne çıkmayacaklarını söylemişti.

Ağaoğlu, "Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. Oyuncu açısında baktığımız zaman yaşı itibariyle belki de Futbol kariyerinde son ya da sondan bir önceli sözleşmesi olacak. Doğal olarak da bizden mali açıdan hayatının bundan sonraki kısmını iyi yaşayabileceği bir sözleşme talep etmesi gayet doğal. Buradaki sıkıntı şu, o parayı bu kulüp ödeyebilir mi? Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Nwakaeme'nin veda mesajı

Sevgili Trabzonspor taraftarları; Sizi bana karşı kışkırtıyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek ve ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar. Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.
Anthony Nwakaeme

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