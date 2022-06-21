TFF harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin limitine bakın

Ülke futbolunda merakla beklenen karar açıklandı. Kulüplerin harcama limitleri belli oldu. En çok harcama limitine sahip olan futbol kulübü Galatasaray oldu.

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Süper Lig 'de gözler yeni sezon takımların yapacakları transferlere çevrilmiş durumda. Kulüpler de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılacak Harcama Limitlerinin açıklanmasını bekliyordu. Yabancı kuralının ardından federasyon Harcama Limitlerini de resmi internet sitesinden duyurdu.

Sapma limiti yüzde 40'a çıkarıldı

TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Harcama Limitlerinde sapma oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkartıldığını belirtmişti.

En yüksek limit Galatasaray'a verildi

Açıklanan limitler dört büyüklerde şu şekilde belirlendi:

Galatasaray'a 1 milyar 104 milyon 157 bin 487 TL

Fenerbahçe'ye 984 milyon 913 bin 184 TL

Beşiktaş'a 686 milyon 289 bin 302 TL

Trabzonspor'a 627 milyon 970 bin 673 TL