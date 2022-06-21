Çok fena geliyor! AKOM 'Sabaha kadar sürecek' uyarısı yaptı! İstanbul ve Ankara dahil 32 şehir için alarm verildi
Bu yaz yağmurların ardı arkası kesilmiyor. Meteoroloji son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinde bayladı. İşte bugün sağanak, sel ve su baskını uyarısı yapılan 32 şehir ve son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin raporuna göre bugün yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. AKOM İstanbulluları acil olarak uyardı: Sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetlenecek ve sabaha kadar sürecek. İşte 21 Haziran hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
İşte sarı kodlu uyarı verilen şehirler
Marmara’nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in güneydoğusu), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın’ın iç kesimleri ve Kastamonu’nun güneyi)...