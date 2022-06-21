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Çin'den gerginlik çıkartacak hamle: Japon kara sularına girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin'den gerginlik çıkartacak hamle: Japon kara sularına girdi

ÇİN'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Uotsuri Adası'nın 20 kilometre güneybatısına yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK, Çin'e ait gemilerin bu yıl 11. kez Japon karasularını ihlal ettiğini duyurdu.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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