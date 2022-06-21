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Acun Ilıcalı, Ozan Tufan'ı takımında istiyor!

Acun Ilıcalı, Ozan Tufan'ı takımında istiyor!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İngiltere'ye giderek imzayı atması bekleniyor.

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Ozan Tufan için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oluyor.

İki ya da üç yıllık sözleşmeye imza atacak
Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City ile anlaşmaya vardı. Ozan Tufan'ın bu hafta sonu İngiltere'ye giderek yeni takımına katılacağı ifade edildi. Milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.

Geçen sezonun yarısını İngiltere'de geçirdi
Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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