Metin Feyzioğlu'ndan Sezgin Tanrukulu'na SİHA ve Bayraktar tepkisi

Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katldığı canlı yayında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi.

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Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, Türk SİHA'ları ve Bayraktar ailesini hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

'Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız'

Feyzioğlu, ''Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız.'' ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı;

Bu beyefendi SİHA ve İHA'lardan nefret eder. Sebebi ne olabilir. SİHA'lar bahçesine gölge mi yapıyor. Yoksa gürültü yapıyor da komşular rahatsız mı oluyor. Şaka bir yana. SİHA'lar PKK'nın korkulu rüyası. SİHA'lar ve İHA'lar bizim en az zayiat vererek, teröristlere göz açtırmıyor. Teröristler kalekolllarımıza yaklaşamıyor. Hiç haberleri olmadan teröristlere gerçek ve çok etkili bir şekilde müdahale edilebiliyor.

'PKK Sihaları sevmez'

Bundan PKK haz etmiyor. 2017'de 'Kahroslun sizin SİHA'larınız' diye çok net bir açıklaması var. Dolayısıyla PKK SİHA'ları sevmez, nefret eder korkar. Bu beyefendi de SİHA'lardan nefret eder aynı gerekçeyle.

'Milyonlarca CHP'li kahrolarak izliyor'

Konu Sezgin Tanrıkulu denilen kişi değil. Bu kişi herkesce malum. Konu, CHP'de bu zatın hala çok etkin bir konumda muhafaza ediliyor olması. CHP'de milyonları geçen cumhuriyetçi, vatansever, Atatürk'ün tanımladığı milliyetçi ilkesine bağlı gönüldaşları vardır. Eminim onlar bu kişinin partide bu güce sahip olmasını kahrolarak izliyorlar.