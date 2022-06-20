İbrahim Kalın: Finlandiya ve İsveç'le NATO müzakereleri sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika’daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.

"İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler"

İbrahim Kalın, Türkiye’nin NATO’nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, “NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler” dedi.

"Terör eylemlerinin ifade özgürlüğüyle alakası yok"

PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde bulunduğunu söyleyen Kalın, "Terör örgütlerinin Avrupa'nın göbeğinde bu ülkeleri esir alırcasına bir faaliyet içerisinde olması kabul edilemez. Umarım terör eylemlerinin ifade özgürlüğüyle alakası olmadığını görürler" ifadelerine yer verdi.

"Terör örgütlerinin İsveç ve Finlandiya'daki eylemleri son bulmalı"

AA'ya göre Kalın, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin İsveç ve Finlandiya'daki eylemleri son bulmalı. Bundan sonra sürecin seyri ve hızı, İsveç ve Finlandiya'nın atacağı adımlara bağlı. İsveçli yetkililer bize temmuz ayında yeni bir terörle mücadele yasasının yürürlüğe gireceğini söyledi." diye ekledi.