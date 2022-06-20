ABD'nin planı tutmadı! Ruble, 7 senenin zirvesine çıktı

Rusya'nın resmi para birimi ruble, Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile uygulanan yatırımlara rağmen güçlendi.

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Rusya-Ukrayna savaşının başında yara alan ruble, yürütülen para politikası nedeni ile değerini korudu ve yaptırımlardan güçlenerek çıktı.

Savaşın ilk günlerinden itibaren üst üste açıklanan siyasi ve ekonomik yaptırımlarla Rusya'nın ihracatı önlendi, enerji sevkiyatı ile ilgili kısıtlamaya gidildi.

Ülkenin farklı ülkelerdeki rezervleri donduruldu, ülkede temsilciliği olan Avrupa Birliği (AB) ve ABD şirketleri faaliyetlerini sonlandırdı.

Sosyal medya hesaplerı, e-ticaret portalları askıya alındı ve yurt dışında faaliyet gösteren Rus finans kurumları çalışmalarına son vermek zorunda kaldı.

Savaş, ABD ve Avrupa’nın, Rusya’yı uluslararası finans sisteminde izole etmesi, dolar-ruble kurunda ilk olarak bir çöküşü tetikleyerek 10 Mart tarihinde 121,52 rubleye gerilemesine neden olmuştu.

Ruble ile ticarette ısrar etti ve kazandı

Rusya, savaştan önce de dış ticaretinde ruble kullanımını yagınlaştırarak, dünyaya hakim olan para birimi dolar karşısında değerlenme politikasını yürütmeye başlamıştı. Bu aşamara ruble, yüzde 118'lik bir ralli gerçekleştirdi.

Rusya Merkez Bankası, ihracatı olumsuz etkileyeceğinden endişelendiği ruble ile ticaret yapma adımında ısrar etti.

Savaş sırasında da ruble ile ticareti şart olarak koşan ülke, politikasının meyvelerini şimdi topluyor.

Rublede kriz yaşanmasın diye alınan önlemler işe yaradı

Ruble, Rusya'nın yabancı para birimi krizi yaşamamak için aldığı önlemler nedeniyle başladığı yükselişine devam etti. Ruble geldiği noktada sadece savaş öncesine dönmekle kalmadı, Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar karşısında yüzde 35 değer kazandı

Ülkenin para birimi, yüzde 1,7 yükselişle 55,44 dolara karşılık gelirken bu yıl dolar karşısında yüzde 35 değer kazanarak, rezerv para karşısında en çok yükselen para birimi oldu.

Başbakan Yardımcısı, kura öncelik verdiklerini aktardı

Rusya’nın birinci Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, bir açıklama yaparak otoritelerin ruble kurunun belirli bir seviyede tutulmasını hedeflemeyi ve ekonomik büyümeyi öncelik haline getirmeyi değerlendirdiğini söyledi. Belousov, ideal kur seviyesi için bir doların 70-80 rubleye karşılık gelmesi gerektiğini de belirtmişti.

"Otoritelerin ellerinde ruble kuruna müdahale etmek için etkili bir araç yok"

Ancak analistler, otoritelerin ellerinde ruble kuruna müdahale etmek için etkili bir araç olmadığını belirtiyor.

Locko Bank Ekonomisti Dmitry Poleyov’a göre yabancılara varlık satışı. politik olarak imkansız gibi görünüyor.