Galatasaray teknik Direktörü Domenec Torrent sözleşme feshi için İstanbul’a geldi.

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Galatasaray'da göreve devam etmesi beklenmeyen teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik adam sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.

Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.