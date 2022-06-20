BIST 2.539
DOLAR 17,33
EURO 18,26
ALTIN 1.024,49
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Domenec Torrent sözleşme feshi için İstanbul’a geldi

Domenec Torrent sözleşme feshi için İstanbul’a geldi

Galatasaray teknik Direktörü Domenec Torrent sözleşme feshi için İstanbul’a geldi.

Abone ol

Galatasaray'da göreve devam etmesi beklenmeyen teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik adam sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.

Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çay Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu! Türk çayı dünya markası olacak
Çay Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu! Türk çayı dünya markası olacak
Türkiye'nin yüreğini burkmuştu... Vali Yılmaz, Ayşe'yi makamında ağırladı
Türkiye'nin yüreğini burkmuştu... Vali Yılmaz, Ayşe'yi makamında ağırladı
Samuel Eto'o İspanya'da 3,8 milyon avro ödeyerek hapse girmekten kurtulacak
Samuel Eto'o İspanya'da 3,8 milyon avro ödeyerek hapse girmekten kurtulacak
LÖSEV kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste yayınlandı
LÖSEV kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste yayınlandı
Avrupa Merkez Bankası faizi bir daha artıracak
Avrupa Merkez Bankası faizi bir daha artıracak
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış tarihi açıklandı
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış tarihi açıklandı
Kızılay Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste
Kızılay Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste
Şanlıurfa'da tapu memuru şüphelendi 5 milyon liralık dolandırıcılık böyle önlendi
Şanlıurfa'da tapu memuru şüphelendi 5 milyon liralık dolandırıcılık böyle önlendi
Türk yetkili: ABD F-16'ları satmazsa Türkiye'nin yeni alternatifi Eurofighter Typhoon
Türk yetkili: ABD F-16'ları satmazsa Türkiye'nin yeni alternatifi Eurofighter Typhoon
Bedelli askerlik ücretleri kaç para olacak 2022 bedelli askerlik yaş sınırı
Bedelli askerlik ücretleri kaç para olacak 2022 bedelli askerlik yaş sınırı