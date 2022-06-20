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Yusuf Yazıcı'nın Rusya macerası sona eriyor

Yusuf Yazıcı'nın Rusya macerası sona eriyor

Yusuf Yazıcı'nın Rusya macerası sona mı eriyor? Milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Lille'in Başkanı, "Yusuf, CSKA'da kalmayacak. Onunla yakından ilgilenen başka kulüpler var" dedi.

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Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova macerası son bulmuş gibi gözüküyor. Rus Basını, milli futbolcu için belirlenen 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu CSKA Moskova'nın karşılayamayacağını duyurdu.

Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda tutmak isteyen CSKA Moskova en fazla 8 milyon euroya bonservis sorununu çözmek istese de Lille tarafının buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Lille Başkanı Olivier Letang, "Yusuf, CSKA'da kalmayacak. Onunla yakından ilgilenen başka kulüpler var." ifadelerini kullandı.

Yıldız ismin menajeri de milli futbolcunun Rus ekibinde mutlu olduğunu ancak transferle ilgili karar yetkisinin Lille'de olduğunu söylemişti.

Kış transfer döneminde CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, Rus ekibinde 12 maça çıktı. Başarılı orta saha takımına 8 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

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