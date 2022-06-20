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Mersin Toroslar'da sulama havuzuna giren çocuk boğuldu

Mersin Toroslar'da sulama havuzuna giren çocuk boğuldu

MERSİN’in merkez Toroslar ilçesinde sulama havuzuna giren 10 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte sulama havuzuna giden 10 yaşındaki Muhammed Halid Kır, girdiği havuzda dibe batarak, boğuldu.

Arkadaşının haber vermesiyle çocuklarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan aile, girişimlerinde başarısız olunca itfaiye ve dalgıç polislerden yardım istedi.

Bunun üzerinde havuzda çalışma başlatan dalgıç itfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık 1 saat havuzun dibinde kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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