Kurban Bayramı otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı firmalar dönüş bileti de kesmiyor

Motorin ve benzin fiyatlarına gelen kallavi zamlar sonrası otobüs fiyatları da tavan yaptı. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarının yüzde 65 zamlanmasıyla karşı karşıya kaldı. Üstelik otobüs firmaları mazot yine zamlanır diye dönüş biletini de baştan kesmiyor.

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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve okulların kapanmasıyla yollarda hareketlilik başladı. Yaz tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırdı.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 liranın üzerine çıkmasının ardından bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.Yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Otobüs firmaları rezervasyon sistemini kapatarak günlük bilet satışına başladı.

2 ay içerisinde yüzde 65 zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı. Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 lira ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 lira ile 750 lira arasında ücret alıyor.

Dönüş bileti de kesmiyorlar

Otobüs firmaları 10 günlük Kurban Bayramı için dönüş bileti de kesmiyor. Mazot fiyatı bir gün arayla değiştiği için firmalar, 10 gün sonraya fiyat veremiyorlar.