Pınar Gültekin davasında karar açıklandı Cemal Metin Avcı'ya şok ceza! 'Hukuk bugün ölmüştür'

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Aile ve ailenin avukatı Rezan Epözdemir çıkan karara isyan ederek 'Hukuk bugün ölmüştür' tepkisi gösterdi.

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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrikle 23 yıla indirildi.Kardeşi Mertcan Avcı'ya ise beraat verildi. Son sözü sorulan sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi.

Karşı tarafın iddialarının gerçeği yansıtmadığını, cinayeti tasarlamadığını savunan Avcı, maktulün kendisini ailesiyle tehdit ederek yüklü miktarda para aldığını bunun da dekontlarının mevcut olduğunu öne sürdü.

Geçmişinin çok temiz olduğunu ve sabıka kaydının olmadığını savunan Avcı, mahkemeden son isteğinin adaletin doğru tecelli etmesi olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi.

Mahkemede, katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın beraatine karar verdi.

Avukatından tepki: Hukuk bugün ölmüştür

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Hukuk bugün ölmüştür" tepkisi gösterdi.

Epözdemir süreci şöyle açıkladı: "Cinayetin öncesini tasarlıyor öncesini tasarlıyor, bağ evine götürüyor diri diri yakıyor telefonu sim kartı 4 parçaya ayırıyor. Mahkemede soruşturma aşamasında bana şantaj yaptı para istedi diyor, kovuşturmada hayır ondan öldürmedim benim filmimi çekti o yüzden öldürdüm diyor, ortada film yok görüntü yok hiçbir şey yok. Sonra çapraz sorguda diyor ki, beni bıçaklayacaktı kolumu kaldırdım ondan öldürdüm diyor. Dosyada bıçak yok, adli tıpa göre abrazyon sıyrık. Kimsenin inanmadığı savunmalar, üç defa haksız tahrik savunmalar değişmiş. Ak sakallı dedenin eksik olduğu savunmalar yapılıyor. Mahkeme buna itibar ediyor. Bu kararlar kadın katilini yüreklendiren kararlardır"

Böyle bir karar çıkması çok tuhaf

Avukat Mahir Işıkay, Haber Global'e yaptığı değerlendirmede, "Gerekçeli kararı görmek lazım ama iddianame ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyordu, çünkü canavarca hisle tasarlayarak öldürme suçu söz konusuydu. Müebbet hapis, ardından haksız tahrik indirimi, edindiğimiz bilgiler noktasında böyle bir karar çıkması çok tuhaf. Savunma tarafı sürekli bu konu üzerindeydi, telefon incelemesi yaptırmaları söz konusuydu, mahkemenin gerekçeli kararını görmemiz lazım. Haksız tahrik uygulanması için sanığın, karşı tarafın bir davranışı nedeniyle haksızlığa uğradığı varsayımından yola çıkılır. Bana da çok tuhaf geldi" dedi.

Işıkay, "Haksız tahrik hükümlerinin bu seviyede uygulanması açıkça hukuka aykırı" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya Gültekin'in annesi Şefika Gültekin de katıldı

Pınar Gültekin nasıl öldürüldü? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

- Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti.

Yargılama sırasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.

Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmişti. Üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti.

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında da duruşmada söylediği sözler nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.